Tredje juli-uge: På havetur, en Kehlmanns klassiker og et glas med øl-historie

Ugens gæsteanbefaler:

Mads Damsbo, Direktør, Brandts, Odense.

1 Historisk haveidyl

Det var gennem penselstrøg fra kunstnere som L.A. Ring & H.A. Brendekilde, at samtidens herskab kom tæt på naturens idyl. Der går derfor en linje fra udstillingen "Kunstnerbrødre" på Brandts i Odense til Sanderumgaards Romantiske Have, og dén følger jeg. Den engelsk inspirerede have var en af de første af sin slags i Danmark - oprindelig etableret af Johan Bülow i perioden 1793-1828. Ligesom med gode kunstværker vil jeg mærke, at tiden går i stå. Det evige øjeblik. Den travle hverdag lægges bag, og det er vel, hvad en god sommerferie handler om.

Den Romantiske Have, Sanderumgaard, Odense, tirsdag til søndag 11-17.

2 Ferielæsning

Godt læsestof er ofte obligatorisk sidestillet med tandbørsten, når feriekufferten skal pakkes. Hvis man er til historiske romaner, så står Daniel Kehlmanns "Tyll" på allerøverste hylde. Jeg glæder mig til at følge narren Tyll Ulenspiegel og hans liv under Trediveårskrigen. Alt sammen balanceret mellem krigens gru og gøglerens grove humor på bedste Kehlsmann'ske vis.

3 Ord og øl

Det gamle Albani bryggeri i Odense deler de industrielle træk med Brandts. Bygningerne vidner om en tid med masseproduktion, og hvor museet sætter kontrasten til det unikke i kunsten, så søger bryggeriet det unikke i smagen. Det er et besøg værd, hvor jeg vil se frem til en rundvisning samt en prøvesmagning i den historiske kælder, når turen starter ved de allerførste øltønder og bevæger sig op til den moderne produktion i dag.

Albani, Odense, to typer rundvisning og ølsmagning for minimum fire personer.