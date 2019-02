Tre uhyggelige svenskere

Lina Bengtsdotter, der kan opleves under året Krimimessen i Horsens 6. og 7. april er netop udkommet herhjemme på People's Press med krimien "Francesca". Her kommer kriminalinspektør Charlie Langer på sporet af en 30 år gammel sag om en forsvundet kvinde. Det er forfatterens anden bog med Langer som hovedperson. Den første blev anmeldt til fire stjerner her i avisen.

Også Håkan Nesser er på banen, men med ikke helt nyt materiale. "Intrigo", som udkommer på Modtryk 28. februar, er en opsamling af hans bedste romaner og noveller samt den nyskrevne kortroman "Tom".

Endelig udkommer Dan. T. Sehlberg 1. marts med "Det brændende brev", som ifølge forlaget Rosinante er en thriller, der leger med vores frygt for katastrofer. Bogen tager sit afsæt i et flystyrt./ahy