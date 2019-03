2. Produktionen

"X Factor" var i 11 år et DR-flagskib, men mediemastodonten besluttede i 2017 at sige stop efter 2018-udgaven af det populære fredagsshow. "Danskerne fortjener noget nyt", lød begrundelsen blandt andet fra DR-toppen. TV2 udnyttede chancen og står bag dette års udgave i nye produktionsomgivelser i Priorparken i Brøndby. Horsens bliver for første gang hjemsted for finalen.