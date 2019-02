Tre fynboer mødes på Christiansborg

Underholdning: Tre fynboer har sat hinanden i stævne på Christiansborg - og du er også inviteret til at være med.

Onsdag 27. februar klokken 17 mødes forfatter og historiker Lars Christensen med redaktør for Den Konservative Presseforening Niels Jørgen Langkilde for at tale om den anmelderroste bog "Svenskekrigene 1657-1660". Derefter kommer det nye fynskvalgte folketingsmedlem Anders Johansson på talerstolen med et indlæg om den klima- og forsvarspolitiske situation. Klimaændringerne gjorde det muligt for svenskerne at gå over isen, men hvad er udfordringen i dag? /stha