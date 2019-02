Tre foredrag om håb

Foredrag: Tre foredrag med titlen "For fremtidens skyld" handler alle om håb og bliver fortalt af Anne Marie Pahuus, David Bugge og Mikkel Krause Frantzen fredag 22. marts og lørdag 23. marts i Odense Valgmenighed.

Anne Marie Pahuus, lektor i filosofi, fortæller om filosoffen Hannah Arendt og hendes banebrydende tanker om samfundsetik og fælles håb. David Bugge, lektor i teologi, fortæller om Karen Blixen og om at finde håb i litteratur, og om hvordan håb kan forplante sig til læseren gennem fortællingen. Mikkel Krause Frantzen, lektor på Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, fortæller om hvad det gør ved os, hvis vi ikke tør tro på en fremtid. De nyeste tal fra WHO viser, at omkring 300 millioner mennesker lider af depression verden over. Men hvordan skal man forstå denne udvikling? Hvorfor bliver folk deprimerede?

Du kan høre Anne Marie Pahuus' foredrag fredag 22. marts kl. 19. David Bugge og Mikkel Krause Frantzens foredrag begynder lørdag 23. marts hhv. kl. 10 og kl. 13.30. /piwi