At Fredericia Teater er noget særligt, har Gitte Lillelund Bech konstateret efter sin første oplevelse med musicalen "Tarzan", og hun har også indset, at teatret ikke er det mest moderne efter mere end 60 år bag murene i Fredericia midtby. At skaffe finansiering til et nyt musicalteater med en størrelse og udtryk, der kan lokke publikum til Fredericia fra København og resten af Danmark og måske Nordtyskland, er en del af Gitte Lillelund Bechs opgaveportefølje som ny formand. Foto: Peter Leth-Larsen