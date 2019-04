Tragikomisk tvekamp mod den bittersøde alderdom

Underholdning: Vi drømmer alle om den - alderdommen, men frygter også lidt for at nå den. Don Gnu, der er i en co-produktion med Bora Bora og Holbæk Teater, mærker det stigende tempo og tidens forfald, for selvom livets soundtrack har lært de efterhånden halvgamle lemmer nok så mange forbudte trin, indhenter tyngdekræften dem, så de snubler og mister deres ellers så elegante fodfæste. I en kamp mod tiden kaster forestillingen "Jagten på det grå guld" sig ud i en akrobatisk jagt for at finde det smukke i tidens forfald lørdag 6. og søndag 7. april begge dage kl. 16 på Teater Momentum. /stha