Tobias og Jonas træner drenge i esport: - Der findes ingen håndbog

I lang tid har det været normen, at fodbolddrenge tager trænerrollen på sig, og lærer fra sig til de yngre generationer. Det samme sker nu inden for esport. For Jonas Rossen og Tobias Gramstrup, som træner et hold urutinerede drenge i computerspillet League of Legends, er udfordringen at bygge holdkultur og disciplin op fra bunden.

"Fysik!" råber træneren Jonas Rossen ud i lokalet. Tre drenge flyver op af deres stole. De kaster sig på gulvet og laver arm- og mavebøjninger, så hurtigt de kan. Op igen. Spurt tilbage foran skærmen og tastaturet, klar til stakåndet at spille videre på computeren.

I alt sidder fem drenge - en 12-årig og fire 13-årige - og deres to trænere og spiller det populære computerspil League of Legends i Tarup-Paarup Idrætsforenings lokaler. Her mødes de to gange om ugen for at træne de unge drenges færdigheder i spillet.

Træningen styres af Jonas Rossen og Tobias Gramstrup. To unge gutter, der udover selv at spille computer, også er trænere inden for traditionelle sportsgrene. Jonas Rossen træner et volleyballhold, og Tobias Gramstrup er træner for OB's U11 1.-hold. Men erfaringerne fra fysiske sportsverden kan ikke direkte oversættes til esport.

- Når vi træner sportshold, så er der allerede nogen, der har udtænkt alle øvelserne, men der findes ingen håndbog i esport, ligesom der gør inden for fodbold og håndbold for eksempel, siger Jonas Rossen.

Udfordringen for de to trænere er så, at overføre deres viden til esportsholdet, der har mødtes to gange om ugen siden marts 2018.

- Meget af den struktur, som man bruger indenfor fodbold, kunne vi overføre til esportstræning. Der er også en masse erfaring i forhold til, at man har stået med en masse unge, så vi ved, hvordan vi holder styr på dem. Men vi er nødt til at være innovative, når vi finder på øvelser, for man kan ikke bare finde dem i en database, ligesom man kan i fodbold, siger Tobias Gramstrup.