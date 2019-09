Time Crush - Ny gruppeudstilling om identitetsskabelse

Kunst: Organon Exhibition Space holder fernisering på gruppeudstillingen "Time Crush" fredag 6. september kl. 18-21. "Time Crush" viser individuelle værker af tre kunstnere, Gray Wielebinski, Rowland Hill og Dyveke Bredsdorff, der på hver deres måde arbejder med identitetsskabelse og at performe køn, politik, krop og følelser. Ud over de individuelle værker inviterer kunstnerne, med et fælles værk af lyd og billeder, beskueren ind i en bredere historisk samtale om informationsprivilegier og herskende former for mediering. Udstillingen, der er støttet af Statens Kunstfond og Odense Kommunes Kulturpulje, kan ses søndage kl. 12-15 eller efter aftale frem til 22. september. /piwi