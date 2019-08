Tilbage i tiden: Vindinge gik i middelalderen

Dagens første optog blev udført, da biskop og flere andre på række gik ind i kirken for at starte dagen i middelalderens tegn. Foto: Patrick Dejbjerg

Lørdag blev der i Vindinge afholdt det efterhånden traditionsrige middelaldermarked, Skt. Mads kildemarked, hvor gæster først kan vandre ud til en helbredende kilde, inden en dag fyldt med middelalderlige fornøjligheder kan begynde.

VINDINGE: Herren være med eder. Credo in unum Deum, Patrem omniptentem factorem coeli et terræ. Det den slags, der havde mødt folk, der lørdag formiddag omkring 10.30 gik ind i Vindinge kirke. For en dag var kirken og dens gæster gået et halvt årtusinde tilbage i tiden for at indhylle Vindinge i middelalderstemning. Til forskel fra dengang, hvor de fleste nok havde haft svært ved at læse med på det latinske, var folk lørdag mere end villige til at give det et forsøg til gudstjenesten. Tidligt om morgenen havde 14 gæster taget turen fra Vindinge og ud til helligkilden ved Holckenhavn Fjord, hvor man kunne tage en tår af det hellige vand, der siges at kunne helbrede diverse skavanker og sygdomme. Otte kilometer i drypvis regn var turen på, så det helbredende vand virkede velfortjent. Da de pilgrimsvandrende vendte tilbage stod den på en forkortet gudstjeneste, inden dagen rigtigt kunne begynde, da borgmester Kenneth Muhs bød velkommen til middeladermarkedet, inden han med lidt hjælp og en meget sløv saks fik klippet snoren og budt indenfor. På markedet var der stort set alt, hvad man normalt forbinder med middelalderen. Munke, heste, gøglere og våbenmestre stod alle klar for at underholde de mange gæster - og specielt børnene.

Længe leve traditionen Kildemarkedet har været holdt i nogle år efterhånden, og der er intet, der tyder på, at den nye tradition går nogen steder. - Det er anden gang, jeg er på markedet. Jeg var her også sidste år, og børnene elsker det. De har det skønt. Markedet er jo ikke stort, men det er virkelig godt, siger Peter Nellemann, der er far til Oliver og Josephine, der begge havde travlt med at lære at jonglere på dagen. På pladsen kunne børnene blandt andet forsøge sig som den nye Robin Hood eller ride en lille tur på en hest. I midten af pladsen var der en gabestok sat op. I de timer avisen var på pladsen var ingen uheldige nok til at ryge i den, men om den statistik holdt hele dagen kan ikke bekræftes. Ifølge borgmesteren havde bødlen, der gik rundt på pladsen, dog fri lørdag.

Dagens første optog blev udført, da kongen af Vindinge og flere andre på række gik ind i kirken for at starte dagen i middelalderens tegn. Foto: Patrick Dejbjerg

