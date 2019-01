Bøger: "Kaffe Kanin Vintergæk Væk" er en billedbog til børn med en dement i familien. Bogen handler om bedstefar, hvis ord begynder at forsvinde, og den er skrevet af Betina Birkjær og illustreret af Anna Margrethe Kjærgaard. Bagest i bogen er et opslag for den voksne læser om demens og erindring skrevet af historiker og leder af Dansk Center for Reminiscens,Ove Dahl. Udkommer 8. januar på Jensen og Dalgaard. (ahy)