Til bekæmpelse af sløvsindet

Ugens gæsteanbefaler:

Andreas Hougaard, daglig leder, PåTaget.

1 Mommen udfordrer

Momentum er næsten altid en sikker vinder, når det handler om at finde kultur, der kan udfordre en, sætte nye tanker i gang og inspirere drømme og passioner i lige store mål. De er Odenses kulturelle fyrtårn, og det tror jeg ikke, man kan undgå at se i denne forestilling. Derfor inviterer jeg som det første enhver odenseaner, der ikke har besøgt "Mommen" endnu, med til "Du er den" - Momentums nye opsætning.

Teater Momentum, Odense, 10.-12.6 kl. 19.30 alle dage.

2 Bekæmp sløvsind

Det er gratis, der er smukke omgivelser, og så er bevægelse det bedste middel mod sløvsind og tanketristhed. Jeg anbefaler, at man kridter træskoene og slutter op, når OSAF, eller i folkemunde Odense Salsaforening, indtager den altid hyggelige Cafe Siesta og byder op til salsa, bachatta og sensuelle dansemoves, der bliver lært fra sig i ét væk af rutinerede danselærere.

Eventyrhaven, Odense, torsdag 13.6 kl. 18-21.

3 Dyb bio-oplevelse

På en nylig tur til Island fik en samtale med nogle hjemløse mig oplært gevaldigt i det svigt, en regerings manglende integritet kan afføde. Denne film giver et indblik i en kamp, et enkelt individ påtog sig med sine medborgeres bedste i tankerne, og jeg er ikke i tvivl om, at den bliver en god oplevelse. Intimiteten i Cafe Biografen passer godt til den slags samtaler, man gerne bør føle sig inspireret til at tage efter en dyb film.

Cafe Biografen, Odense, "Kvinde på krigsstien".

Kulturskribent Stine Gjelstrup Hansen anbefaler:

1 Evidensbaseret og ureligiøst foredrag

I de seneste par år har Arlas komælk fået en plantevenlig sidemakker i lågen på mit køleskab, og grøntsagsskuffen har efterhånden et langt større volumen end kødskuffen i min fryser. Jeg kan dog ikke helt undvære en hjemmelavet frikadelle, og jeg vil også gerne nyde en flæskesteg til jul. Faktum er dog, at den plantebaserede kost er den helt store trend lige nu, og jeg kunne godt tænke mig et ernæringsvidenskabeligt perspektiv på denne grønne bevægelse.

Kulturmaskinen, Odense, tirsdag 11.6 kl. 19.

2 Hip hip hurra!

Efter aftale med højere magter er der (forhåbentlig) sørget for godt fødselsdagsvejr til både Carl Nielsen og mig. Hr. Nielsen fejres i dag med pomt og pragt, taler, musik og fællessang ved barndomshjemmet, hvor en trio bestående af Morten Øberg, Mads la Cour og Povl Chr. Balslev denne eftermiddag vil fortolke flere af Carl Nielsens egne sange i en legende og fantasifuld tone - det ville uden tvivl have vakt glæde hos fødselaren.

Carl Nielsens Barndomshjem, Nr. Lyndelse, søndag 9.6 kl. 14-16.

3 Dyrenes samlingssted

Når muligheden viser sig, slår jeg gerne et slag for natur- og dyreoplevelser, for det er vi faktisk rigtig gode til i lille Danmark. Den kommende weekend står i dyrenes tegn, og hvad end du kommer med din bedre halvdel, hele den pukkelryggede eller bare er dig selv, er der oplevelser for enhver smag, når dyr, erhvervslivet og fødevareforhandlere stiller an på Dyrskuepladsen i Odense.

Det Fynske Dyrskue, Odense, fredag 14.6 kl. 8-18, lørdag 15.6 kl. 9-18 og søndag 16.6 kl. 9-16.