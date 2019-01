Thøger Dixgaard på Posten

Musik: I efteråret stiftede vi for alvor bekendtskab med den danske sanger Thøger Dixgaard i TV 2 programmet "Toppen af poppen" - et ansigt der for mange formentlig er fremmed, men det er musikken, han skaber, langt fra. Hans gennembrud kom for fire år siden med singlen "Former", der blev begyndelsen på hans pop- og R'n'B-karriere. Thøgers kommende forårsturné bringer ham forbi Musikhuset Posten i Odense lørdag 9. februar kl. 21, hvor han medbringer musik fra sit kommende album, der lander i løbet af 2019. /stha