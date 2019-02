Musik: Fredag 22. februar kl. 20 går 35 musikere fra den rytmiske, klassiske, folkemusiske og elektroniske verden sammen for at hylde den afdøde jazzpianist Butch Lacy i Konservatoriets Koncertsal i Odeon. De 35 musikere, der går under navnet "The Very Big Band", er et særegent orkester, der desuden kan fejre jubilæum i år, da det for 25 år siden blev stiftet af aftenens selv samme omdrejningspunkt, Butch Lacy. /stha