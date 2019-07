Teaterchefen er tilbage på scenen: - Du aner ikke, hvor meget jeg har savnet det

Efter tre års pause skal Jacob Moth-Poulsen spille med i Teatret Slotsgårdens udgave af "Tartuffe". Han mener selv, at rollen som den naive bedsteborger Orgon er som skæddersyet til ham.

Når Teatret Slotsgården lørdag 20. juli har premiere på Molières "Tartuffe", er teatres direktør, Jacob Moth-Poulsen, selv tilbage på scenen. Efter tre somres spillepause. - Jeg var nødt til at tage en time out, fordi arbejdet med at lede teatret var for omfattende til, at jeg også kunne lægge al den energi, der skal til at skabe en scenefigur, forklarer han. Men i foråret i år fik Jacob Moth-Poulsen en smule orlov fra ensemblet på Aalborg Teater, som han har været en del af siden 2015, og det har givet tid til først at koncentrere sig om ledelsesjobbet og derefter om at indøve rollen. - Du aner ikke, hvor meget jeg har savnet selv at spille med. Teatret Slotsgården er én stor, kollektiv organisme, og det fællesskab har jeg manglet at være en del af. Som leder står man på sidelinjen som den, der kommenterer og perspektiverer processen, men inderst inde er jeg skuespiller. Det har kriblet i mig efter selv at være med til at udfylde rammen.

Teatret Slotsgården Teatret Slotsgården har eksisteret siden 2012 og har i de senere år specialiseret sig i Molières komedier.I år opfører teatret "Tartuffe".



Teatrets leder, Jacob Moth-Poulsen, er uddannet fra skuespillerskolen i Odense i 2013 og har været fastansat på Aalborg Teater siden 2015.



"Tartuffe" spiller under åben himmel i gården ved Odense Slot fra 20. juli til 17. august. Men med en pause fra 29. juli til 2. august, hvor "Tartuffe" gæstespiller på amfiscenen ved Kunsten, Museum of Modern Art i Aalborg.



Forestillingen bliver støttet af Odense Kommune, A.P Møller Fonden, 15. juni Fonden, Knud Højgaards Fond, Augustinus Fonden og Beckett Fonden.

Jacob Moth-Poulsen (nederst til venstre) spiller Orgon i Teatret Slotsgårdens opførelse af "Tartuffe" - over for skuespiller Morten Klodes titelrolle. PR-foto

Klovnens væsen Til alt held er der i "Tartuffe" tilmed en rolle, som Jacob Moth-Poulsen er nærmest skræddersyet til, synes han selv. Han skal spille bedsteborgeren Orgon, der har alt, hvad en mand kan drømme om. Han er voldsomt velhavende, har et overdådigt indrettet hus og en perfekt familie. Men alt det giver han frivilligt fra sig, da han møder hykleren Tartuffe. Med loven i egen hånd frarøver Tartuffe Orgon alt, hvad han ejer. - Orgon har klovnens naive væsen. Han ejer en uskyldighed og en enfoldighed, som jeg kan relatere til. Der er samme blåøjethed, samme godtroenhed over Orgon som over hypokonderen Argan i "Den indbildt syge". En rolle, jeg spillede i 2015. Orgon ser ikke sine egne fejl, men hvad værre er: Han ser ikke svindleren i Tartuffe.

Foto: Teatret Slotsgården

Dæmonisk hykler Tartuffe har held til at charmere Orgons nye hustru, Elmire. Han får Orgon til at ophæve datteren Mariannes forlovelse med Valère, så Tartuffe selv kan ægte hende. Først da begynder nogle af husets beboere at konspirere mod Tartuffe - og Orgon. De forsøger hver for sig at tale Orgon til fornuft for at få forpurret det ulykkelige ægteskab og få verfet Tartuffe ud. Men for sent. - Hvis jeg skulle have spillet Tartuffe, ville jeg intuitivt være budt ind med at gøre ham til en outreret, slesk, klam og manipulerende person. Men rollen kræver en person, der kan åbne for Tartuffes dæmoniske, indre landskaber og give karakteren den rette psykologiske dybde. De kvaliteter har Morten Klode, samtidig med at han er eminent til at gøre rede for de tekstmæssige kvaliteter, som ikke bare lægger op til en sproglig, men også en kropslig elegance. Morten Klode, der er uddannet fra Den Danske Scenekunstskole i København i 2011, er ikke et ubeskrevet blad i Teatret Slotsgården-sammenhæng. Han har tidligere medvirket i "Den gerrige" (2014), "Don Juan" (2016) og "Scapins rævestreger" (2018).

Vi vrider værket Indtil Molière fik sit eget teater i Paris, turnerede han rundt i en hestevogn i 13-15 år. Teatret Slotsgården er teateranarkister af samme skuffe og spiller i overført betydning teater på en ølkasse. - Vi stræber efter at finde ind til den kreative urkraft og den fælles skaben. Vi arbejder frækt og er ikke bange for at vride værket. Det er dét, vi er til for. Vi arbejder med essensen og skriver ting ind. I år er det oplagt at arbejde med et overvågningstema. Det ligger i tiden med datalov, ansigtsgenkendelse og medarbejdere, der får opereret en chip ind under huden. Det er hardcore tematikker, som giver os anledning til at undersøge, hvordan mennesker egentlig har det - også lige nu. Molières grundlæggende morale ændrer Teatret Slotsgården dog ikke ved. - Moralen er, at hvis ikke du forsvarer dine værdier og står op for din moral, men sælger ud af din integritet, så mister du dig selv. Det er en hyklerhistorie, som viser, at man alene med ord kan snyde sig til magt og indflydelse. Så den er perfekt at spille lige efter to valgkampe, for det er en spot on udstilling af, at hykleri betaler sig - og at verden vil bedrages.