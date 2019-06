Når Teater Momentum i næste uge får københavnsk besøg, kommer emnet pædofili på tale. Her vil holdet bag forestillingen "Surprise" nedbryde tabuet om at være lovlig pædofil.

Teater: De kan godt lide at arbejde med vores samfunds allermest onde smertepunkter. For københavnske Teater På Tværs vil gerne møde fordomme og de tabuer, der følger med, for så at udfordre dem og puste til debatten. 22.-23. juni kommer de til Odense og Teater Momentum, og her kaster de med forestillingen "Surprise" sig over endnu et sprængfarligt og, ifølge dem selv, tabubelagt emne: Pædofili. - Det er ikke ulovligt at være pædofil. Det bliver først ulovligt, når man handler på det. Vi bliver nødt til at skelne, siger Nanna Berner, der er Teater På Tværs' manuskriptforfatter bag "Surprise". - Et overgreb på en mindreårig er en kriminel handling, som vi selvfølgelig ikke vil retfærdiggøre. Men pædofili i sig selv er en seksuel forstyrrelse. Og der går mange rundt med denne lidelse, som er "lovlige" og ikke-udøvende pædofile. Dem glemmer vi.

Om forestillingen "Surprise" er udarbejdet af københavnske Teater På Tværs, som laver absurde, politiske teaterforestillinger.Spiller på Teater Momentum 22. juni 19.30 og 23. juni 15.



Instruktør: Agnes Jung.



Manuskriptforfatter: Nanna Berner.



Scenograf: Nana Andrea Tiefenböck.



Medvirkende: Andreas Dissing Hyttel, Sarah Simone Jørgensen, Sofus Filuren Dreyer, Michala Krøll Rosendahl, Morten Wennevold, Anna Lund og Magnus Emil Høgsbro-Nielsen.



OBS! I Momentums katalog hedder forestillingen "Monster", men den har siden skiftet titel.

Teater På Tværs lover, at det bliver en absurd, realistisk og kødlig forestilling. Så menneskeligt som muligt. Foto: Sara Fusager

Et tabu hos lægen I forbindelse med skrivningen har Nanna Berner snakket med flere foreninger og Sexologisk Klinik, om den store stigmatisering på området. - Pædofile, der gerne vil have hjælp til at håndtere deres lidelse, tør ikke at stå frem. Også selv om vi har et system, der tilbyder hjælp, forklarer dramatikeren. - Men henvisningen skal komme gennem egen læge, og her er praktiserende læger ikke specialiseret i, hvis en klient kommer ind og siger, at personen tænder på børn. Derfor håber hun og holdet bag, at forestillingen kan nedbryde tabuet og få bestilt tid hos lægen. - Det findes hos alle. Drenge, piger, alle aldre. Vi bliver nødt til at gøre det menneskeligt, og her kommer teatret ind i billedet, mener hun og tilføjer: - Det kan lære os om andre mennesker, og hvad det er, der skræmmer os ved emner som pædofili. Og derved lærer vi også noget om os selv.

Vil du have hjælp? Går du med seksuelle tanker om børn, og vil du have hjælp? Rigshospitalets afdeling Sexologisk Klinik kan hjælpe dig, men det kræver, at du går til din læge først.Ellers kan man benytte Sexologisk Kliniks telefonlinje "Bryd cirklen" på 65 90 99 09. Opkaldet er her 100 procent anonymt.

Manuskriptforfatter Nanna Berner er ikke nervøs for, at forestillingen vil få negative reaktioner. Selv om hun godt ved, at den kan gøre ondt på folk, der er blevet udsat for seksuelle krænkelser i en tidlig alder. Foto: Sara Fusager

Ligger så fjernt "Surprise" drejer sig om den unge mand Rune, som kommer hjem til et surpriseparty arrangeret af sine venner. Men også de får sig en overraskelse, idet Runes hemmelighed kommer frem i lyset. Og netop omverdenens reaktioner vil de også prøve at ændre på. - Det er naturligt at blive frastødt ved tanken, fordi det ligger os så fjernt at være tiltrukket af et barn. Jeg har også nogle gange haft det dårligt, mens jeg skrev det, afslører Nanna Berner. - Men det beviser jo, hvor vigtigt emnet er. Vi skal blive klogere på et menneske. På en seksuel tilføjelighed. Først når vi forstår den, kan tabuet nedbrydes og de pædofile få den nødvendige hjælp.