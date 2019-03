Teater på Langeland: Ny forestilling fra LaSK

Med forestillingen "Store Illusioner", som er LaSKs tilbud til langelænderne mandag 18. marts klokken 19, skrues tiden tilbage til 1910. Til Århus. Til stumfilmsscenen.

For det århusianske filmselskab Fotorama udviklede og gjorde genren "erotisk melodrama" berømt, og perioden satte sit aftryk på hele Århus Midtby, hvor gaderne lagde kulisser til den ene produktion efter den anden.

Teatret Thalias Tjenere har med støtte fra blandt andet Statens Kunstfond og diverse andre fonde realiseret denne guldalder - dengang en helt lignede en helt og en skurk en skurk.

Handlingen, der udspilles som dukketeater for hele familien, tager udgangspunkt i en lille filmtrup, der kæmper for at få et mesterværk i kassen. Ikke mindst vil det kunne betyde et gennembrud for filmens heltinde, Asti.

Men filmverdenen er hård - og måske er helten alligevel ikke helt, når kameraet slukkes, og måske er skurken ikke så skurkagtig i virkeligheden.

Forestillingen med det vilde og visuelle komiske maskeunivers er komik og gags. Sjov for hele familien.

Teatersalen, Langelands Efterskole, Nørrebro 190. Mandag 18. marts klokken 19. Billet 50 kroner/unge under 26 år 40 kroner /GIKJ