Teater i kølvandet på #metoo kampagnen

Underholdning: Forestillingen "35 x me and some actresses" er en interaktiv performance, der gennem workshops får publikum til at udforske egne dilemmaer ved at være en del af et feministisk og utopisk internet ved at stille spørgsmål som: Hvordan skaber man et feministisk univers på de digitale medier, hvor der er fokus på fællesskab og solidaritet? Og hvordan skaber man glæde i kroppen via cyberspace? Forestillingens mål er at skabe et alternativ til den sexistiske kultur, der er kommet op til overfladen i kølvandet på kampagner som #metoo. Oplev den svensk-finske feministiske performancegruppe torsdag 11. og fredag 12. april begge dage både kl. 18 og 20.30 på Teater Momentum i Odense. /stha