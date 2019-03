Underholdning: I uge 13 er der fuld aktivitet på de skrå brædder i Ferritslev Fritidshus. Onsdag 27. marts kl. 19 er Tobias Trier i rollen som den afdankede crooner og levemand Kaj Bino i forestillingen "For enden af regnbuen". Lørdag 30. marts kl. 11 kommer Ishøj Teater på besøg med børneteaterforestillingen "Dyt, båt og kling klang". Forestillingen er for de 3-10 årige og er en musikfyldt forestilling om at begå sig i trafikken. /stha