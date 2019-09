Teater Momentum kan se frem til en ny facade i 2020, men indvendigt får bygningen stadig lov til at forfalde.

Teater: Sprækker bryder facaden på den gamle sandfarvede teaterbygning på Ny Vestergade, der huser Teater Momentum, Nørregaards Teater og Den Fynske Opera. Allerede for et år siden beskrev Fyens Stiftstidende den slidte bygning, der trænger til en grundig renovering. Men der er endnu intet sket. Det skal der dog ændres på nu. I hvert fald udvendigt. For mens Teater Momentum har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, er det Odense Kommune, der skal betale for den udvendige. Og by- og kulturrådmand Jane Jegind fortæller, at der snart bliver gjort noget ved Momentums krakelerede facade. Faktisk allerede næste år, hvis alt går efter planen. - Der er jo altid en kamp om de ganske få midler, vi har til rådighed til at vedligeholde kommunens bygninger, men medmindre byrådet går ind og sparer mere på området, skal det udføres i 2020, siger Jane Jegind. Momentum blev indviet i 2005, og i de seneste 10 år har Marianne Klint været direktør for det eksperimenterende teater. - Det er blevet meget slidt på de 10 år, jeg har været her. Vi har i gennemsnit en forestilling om dagen, og det slider meget på huset, siger Marianne Klint: - Det trænger til noget kærlighed over det hele. Der er dog ikke planer om, at der foreløbig skal gøres noget ved den indvendige slitage. - Publikum føler, at det er som at komme hjem i en dagligstue, men det har vi indrettet det som, for at dække over, at det flere steder er meget nedslidt, siger Marianne Klint - og spørger: - Hvornår skulle vi kunne lukke for at renovere?

Al elarbejde i huset er gammelt og trænger til en udskiftning. Foto: Nils Svalebøg

Brændt af Hvert år inden den nye sæson går i gang, bliver teateret gjort klar til de kommende forestillinger. Sidste sæson var der 380 arrangementer på programmet. Det betyder, at der er rigtig mange mennesker, der betræder Momentums gulve. Det slider, og derfor bliver gulvene en gang årligt bonet af et firma. Men i år dukkede firmaet ikke op, hvilket betyder, at Momentum ikke får bonet gulve i et år. For det er der ikke plads til i den stramme tidsplan. - Huset er hele tiden i brug, og der er ikke noget, der kan flyttes. Så hvis ikke det er planlagt, inden programmet bliver lagt, kan det simpelthen ikke lade sig gøre, siger Marianne Klint. Marianne Klint mener, at en ny teatersal ville afhjælpe de problemer, der er, i forhold til at få renoveret og vedligeholdt. - Den sal, vi har nu, er for lille. Hvis vi kunne få en sal med 250 pladser, ville det være genialt. Så kunne man vedligeholde den ene, mens man spillede i den anden, siger hun. For det er ifølge Marianne Klint ikke en løsning at skære i antallet af gæstespil, så der kan komme huller i skemaet til at udføre renovationer. - Hvis vi skal blive ved med at fungere som et professionelt teater med den stab, vi har, er vi nødt til at have lige så mange arrangementer som nu, siger hun.

De områder, hvor gæsterne er, kommer i første række. Det er dem, der bliver renoveret først, hvis der skulle blive tid og penge til det. Foto: Nils Svalebøg

Fattigrøvsteater Selvom teaterdirektøren drømmer om en ny sal og om at få renoveret hele teateret, bliver det indtil videre ved drømmene. - Vi kan fikse småting. Men vi har ikke råd til hverken nye toiletter eller ny sal. Det kræver ekstraordinære midler fra en stor fond eller lignende, siger Marianne Klint. Selvom Momentum i år har sat prisen for årskort op fra 500 til 600 kroner, er det ikke høje billetpriser, der kan generere indtægterne. - Momentums gæster er ikke alle lige velhavende. Nogen betaler med femkroner, de har sparet på en snor hele året. Så vi skal være gelinde med at sætte priserne op, siger hun. Det er heller ikke planen at hæve priserne, så de bliver skyhøje. For ifølge direktøren er det væsentligt, at Momentum er et forsamlingshus for alle, hvor der stadig er øl til en 20'er og kaffe til 15 kroner. - Der bliver nødt til at være sådan et sted. Vi bliver nødt til at holde fast i, at også de mindre bemidlede og de studerende kan få adgang, siger hun.

Flere steder i bygningen falder malingen af. Både indvendigt og udvendigt. Foto: Nils Svalebøg

Også facaden ved Nørregaards Teater er slidt og trænger til en kærlig hånd. Foto: Nils Svalebøg

Teater Momentum er slidt. Men fra 2020 bliver facaden renoveret. Foto: Nils Svalebøg