Underholdning: Det er dokumenteret, at det er sundt at synge. Sang styrker immunforsvaret og frigiver positive signalstoffer, men hvad er den videnskabelige forklaring på det? Hvad sker der i vores krop og hjerne, når vi synger? Det giver Ph.d. i sundhedsvidenskab og musikpædagog Lasse Skovgaard et bud på, når han gæster KulturØen i Middelfart mandag 11. marts kl. 19.30 og holder et foredrag om sangens - og fællessangens - sundhedsskabende effekter. Undervejs synges der naturligvis i fællesskab, og alle går derfor sundere hjem, end da de kom. /stha