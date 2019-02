Sydfynsk youtuber på Danmarks store scener: - Nogle gange ønsker jeg at have en knap, der gør mig ukendt

- Det bliver da lidt angstprovokerende at have showpremiere i Svendborg. Det er der, jeg kender flest, og man husker jo altid, hvor man kommer fra, siger Rasmus Brohave. Foto: Nis Klamer

Det har ikke været en helt nem vej mod internetstjernevrimlen for 20-årige Rasmus Brohave. Med 258.000 daglige følgere er det svært at blende ind i gadebilledet, men jobbet har også ført gode ting med sig. Så meget, at den sydfynske youtuber nu er klar med et show om det.

Om showet "Internetstjerne?" Rasmus Brohave kommer rundt i hele landet. Premieren er i Svendborg Teater tirsdag 26. februar klokken 19.00, og showet kommer til Magasinet i Odense onsdag 6. marts klokken 19.00."Internetstjerne?" er ikke et comedyshow. Ej heller et foredrag. Det er et oplysende underholdningsshow, hvor den 20-årige youtuber viser videoer og afslører sider af sig selv, han ikke tidligere har vist.



Showet henvender sig til dem, som har fulgt ham og vil høre mere om hans rejse til internettets top.



Men showet er også for dem, som ikke forstår, hvorfor Youtube er blevet så stort, og gerne vil vide mere om det fænomen.

Underholdning: Langt er der i dag fra den sceneskrækkede Rasmus, som i en alder af 14 år begyndte sit youtube-eventyr på barndomsværelset i Ollerup. Dengang i 2012 turde han ikke rejse sig op og tale til et publikum, selvom det i virkeligheden var hans største drøm. At stå inde i tv'et. At underholde en masse mennesker. Men han fandt sin egen vej. Kameraet derhjemme på værelset blev hans værktøj, og Youtube åbnede verden for ham og gjorde ham til det, han er i dag: Rasmus Brohave. En internetstjerne. I dag kender de fleste unge ham, og han har 258.000 daglige danske følgere på Youtube. Følgere, der kan se ham prøve jobs i Forsvaret og hos politiet. Se ham rejse på ferie til USA, tage på overlevelsestur i Cambodja eller som Unicef-ambassadør besøge Djiboutis flygtningelejre i Afrika. Og se hans daglige liv i lejligheden i København eller barndomshjemmet på Sydfyn. Men om lidt skal han prøve noget nyt. Noget grænseoverskridende. Han hopper nemlig ud med sit første landsturnérende show, "Internetstjerne?". - Jeg prøver at besvare en masse spørgsmål i showet. Er jeg overhovedet en stjerne? Hvad kan vi youtubere, som andre ikke kan? Hvad er fedt ved det hele? Hvad er mindre fedt? forklarer det 20-årige Youtube-ikon om showet, der har premiere 26. februar på Svendborg Teater.

De ukendtes knap Rasmus Brohave oplevede allerede meget tidligt, at det også kan være mindre fedt at blive genkendt på gaden i det sydfynske. - Godt 14 dage efter min første video blev jeg genkendt for første gang. I begyndelsen skete det måske kun én gang om måneden, men det blev fortsat mere og mere, fortæller Rasmus Brohave. Selvom han syntes godt om at mærke sin fanbase vokse og møde dem, voksede bevidstheden samtidig om, at folk kiggede på ham på gaden. - Nogle gange bilder jeg mig ind, at folk kigger, selvom de i virkeligheden ikke gør det. Man bliver lidt paranoid og lidt for selvbevidst om, hvordan man bør se ud på gaden. At jeg ikke må se sur ud, for sådan er jeg ikke på min Youtube-kanal. Det har været svært at vænne sig til, at andre jævnaldrende med stor sandsynlighed kender ham og har dannet sig et indtryk af ham. - De har måske fordomme og forventninger. Så vil jeg hellere vise, at jeg er anderledes, end de ser mig på internettet. Eller at jeg er så meget mere end det, siger youtuberen og tilføjer: - Nogle gange ønsker jeg at have en knap på låret, jeg kan trykke på, som gør mig ukendt. Til når jeg holder fri. Men sådan er det som internetstjerne.

Travl glædesspreder Rasmus Brohave fik også hurtigt travlt. Mange fra hans omgangskreds syntes, det var fedt og spændende, at han havde gang i så meget, men mange mente også, det var meget mærkeligt. Noget han især mærkede i sin efterskoletid på Faaborgegnens Efterskole. - Jeg tror kun, jeg var der én valgfri weekend hele efterskoleåret, for ellers tog jeg hjem eller til København for at passe Youtube-kanalen. Jeg kunne godt mærke på folk, at de syntes, det var underligt. Heldigvis forstod mange mit valg, husker han tilbage. Efter efterskolen i 2015 gik han fuldtid med Youtube, hvor hans følgerskare i den grad skød i vejret, og med det fulgte også et ansvar, han hurtigt blev bevidst om. - Jeg skal ikke opfordre folk til at gøre dumme ting. Det føles heller ikke naturligt. Hvad der føles rigtigt, er, når følgere skriver, at jeg har hjulpet dem af med to år lang angst eller har fået deres selvmordstanker til at forsvinde. Her bliver jeg bekræftet i, at jeg løfter mennesker og spreder glæde. At det giver mening dét, jeg laver.

Hop ud i drømmene Genertheden, nervøsiteten og sceneskrækken er væk. De senere år har Rasmus Brohave medvirket i tv-programmer og været vært på det danske Youtube-awardshow, Guldtuben 2018. Og der er mere tv på vej i den nærmeste fremtid. - Jeg har altid tænkt på Youtube som et springbræt. Jeg fortsætter stadig med det, men med showet og flere andre tv-programmer bliver Youtube en mindre del af mit arbejde, fortæller Rasmus Brohave. Showet er også hans måde at tage skridtet videre i sin udvikling. Med "Internetstjerne?" vil sydfynboen gøre op med fordomme om youtubere og komme ind bag sin egen facaden. Men allerhelst vil han inspirere. - Jeg håber, showet kan være med til at få folk til at hoppe ud i store drømme. For det er, hvad jeg selv gør med showet. Udfordrer mig selv. Det kan være, at jeg ikke er særligt god til det, men nu prøver jeg!