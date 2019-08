Svensk stjerne til HCA Festivals: - At optræde med fremmede er som at drage på eventyr

- Jeg har optrådt med bigbands i over 20 år, og jeg tænker, at min kraftfulde stemme passer godt til eksempelvis saxofonisterne. Mit eget indtryk er i hvert fald, at der ofte skabes et kraftfuldt og dynamisk rum, som jeg føler mig godt tilpas i, siger Viktoria Tolstoy.

Når netop bigbands efterspørger hendes vokale kompetencer, mener hun, at det skyldes, at hun har en dynamik, som matcher blæserne.

- De har haft frie tøjler til at vælge mellem mine sange fra alle mine udgivelser. Jeg glæder mig til at høre, hvad de har fundet på. Det er altid interessant at høre andres bud på ens sange, siger Viktoria Tolstoy.

Hun ankommer til Odense onsdag, hvor hun skal øve sammen med Tiptoe Bigband for første gang. Repertoiret er et håndplukket udvalg af hendes sange, som er omarrangeret til lejligheden.

- Ét af de bedste råd, jeg har fået af min jazzspillende far, var, at jeg altid skulle have åbne ører. At jeg skulle lytte til alle mulige genrer og have et bredt udsyn. Så længe musikken er god, er det underordnet, om det er jazz, metal eller rock. Det råd lever jeg stadig efter, og jeg kommer utvivlsomt til at samle inspiration i mødet med Tiptoe Bigband og de andre gæstesangere. Det er fascinerende at samarbejde med fremmede, fordi man ikke aner, hvad der kommer til at ske. Det er altid som at drage på eventyr, konstaterer Viktoria Tolstoy.

Hun ser frem til at mærke stemningen og humøret i Tiptoe Bigband, fordi det kommer til at påvirke resultatet af samarbejdet.

Det var slet ikke meningen, at hun ville lave et helt album med filmsange Det var først, da hun havde valgt en bunke sange ud, at det slog hende, de alle stammede fra film.

- Vi spiller "Calling You" fra "Bagdad Café" og "Book of Love" fra filmen af samme navn. Det er i øvrigt første gang, jeg fremfører netop disse sange med bigband, så det glæder jeg mig til, siger Viktoria Tolstoy.

Hendes seneste album, "Meet Me at the Movies" fra 2017, er naturligvis repræsenteret til koncerten med Tiptoe Bigband.

Berømt russisk tipoldefar

Selv om man er tipoldebarn af en kendt russisk forfatter (Leo Tolstoj), er man ikke nødvendigvis bekendt med H.C. Andersens historie.

- Jeg kender naturligvis hans navn og nogle af hans eventyr, men jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke ved særlig meget om ham. Det er faktisk lidt pinligt, så lidt jeg ved om Danmark efter 11 år i Malmø. Da jeg flyttede hertil, havde jeg store ambitioner om at optræde i Danmark, men indtil videre er det blot blevet til et par koncerter på Jazzhus Montmartre og Jazzhouse. Det er lidt sørgeligt, men det betyder til gengæld, at jeg glæder mig ekstra meget over invitationen fra Odense. Måske bliver det i virkeligheden det, der åbner Danmark for mig, siger Viktoria Tolstoy.

Hun har fået stillet spørgsmål om sit berømte efternavn et utal af gange, men ved også godt, at hun inviterer til det med albumtitler som "White Russian" og "My Russian Soul".

- Jeg er født og opvokset i Sverige og har ingen kontakt med russiske grene af familien, så det er begrænset, hvor megen russisk sjæl jeg har. Jeg forsøgte at sætte mig godt ind i russisk musik, inden jeg lavede "My Russian Soul" i 2008. Men hvis jeg skal være helt ærlig, er det eneste russiske ved mig mit efternavn, som jeg bærer med stolthed.

Tiptoe Bigband med Viktoria Tolstoy, Erann DD og Sys Bjerre optræder i Odense Koncerthus i Carl Nielsen Salen torsdag 22. august klokken 20.00