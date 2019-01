Svendborg: Kyndelmissekoncert med musik af Bach og Tore Bjørn Larsen

Klassisk: Lørdag 2. februar er der kyndelmissekoncert kl. 11.30 i Sct. Nicolai Kirke i Svendborg. Programmets hovedværk er en kantate for solosang, obo, strygere og continuo af Johann Sebastian Bach: "Ich habe genug". Koncerten indledes med en kantate for kor og orgel, "Forventning-Forløsning", komponeret i 1991 af kirkens organist, Tore Bjørn Larsen. Begge værker knytter an til dagens tema. Bachs kantate er en kantate for blot en enkelt sanger med akkompagnement. Solopartiet synges af Simon Mott, mens den obligate obo - den obligatoriske, nødvendige og solistisk ekstra instrumentalstemme - spilles af Inger Allan. Orkesteret er Sct. Nicolai Barok ad hoc (et til lejligheden sammensat ensemble), der denne gang består af ni strygere og continuo. Kirkens ungdomskor, Sct. Nicolai Cantori, synger den indledende Kyndelmisse-kantate, hvor komponisten Tore Bjørn Larsen sidder ved tangenterne. /sisø