Svend, Knud og Valdemar til Vestfyn

Scene: Vestfyns Teater slutter den indeværende sæson tirsdag 9. april kl. 20 i Arena Assens, hvor teatret Figaros kommer på besøg med Peter Fristrups teaterstykke "Svend, Knud og Valdemar" fra 1887. Forestillingen - nu med undertitlen "Synger på sidste vers" - er et historisk og romantisk udstyrsstykke i fem changementer med indlagte sange, der ikke blot er blevet beriget med en undertitel, men også med en række ekstra sangnumre fra både operaer, operetter og musicals. Alle roller er besat: Den fromme, fulde bisp, suffløren, der forsøger at holde sammen på det hele, teaterdirektøren og hans talentløse kone og selvfølgelig Svend, Knud og Valdemar. Skuespillerne er Hans Dueholm, Lisbeth Kjærulff, Kristian Jensen og The OneBigMan Symphony Orchestra alias Allan Dahl Hansen. /sisø