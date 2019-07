Storms Pakhus byder på fynske gratis-koncerter: - Vi vil vise, hvad Fyn kan

Odenseaner åbner ballet

Den første "fynske lørdag" finder sted i denne weekend, hvor bysbarnet Andreas Odbjerg skal spille koncert. Han var i flere år den ene halvdel af den odenseanske popduo Moses:"Andreas", som havde et mindre radiohit med sangen "Gazeller" i 2017. Nu er han gået solo, og det er faktisk ikke tilfældigt, at det lige præcis er ham, der starter Fynsk Lørdag.

- Det er lidt specielt, for Moses:"Andreas" spillede faktisk til åbningsfesten i Storms Pakhus for to år siden. Derfor synes vi, at der er noget smukt over, at det er Andreas Odbjerg, der nu sparker det her koncept i gang, siger Helene Marie Ottosen og tilføjer, at det bliver en "sid-ned-koncert."

- Tanken er, at det skal være en hyggelig koncert, hvor man kan sidde og få nogle gode cocktails og nyde stemningen. Man kommer meget tæt på, for det er en lille, intim scene.