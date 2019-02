Stor, dansk dj: - I sidste ende er der ingen forskel på Diplo og Odense Symfoniorkester

Friday Night Symphony er tre arrangementer holdt af Odense Symfoniorkester for unge mellem 18 og 30 år. "Fra øret til unge hjerter," som de skriver.Første arrangement blev holdt 12. oktober 2018. Nummer to holdes nu på fredag 1. marts, og det sidste 3. maj. Denne uges arrangement er kl. 20, hvor Odense Symfoniorkester først spiller klassisk live musik. Derefter går Morten "Faustix" Olsen på. Han er en succesrig dansk dj. Det sker i Odense Koncerthus, og arrangementet er gratis, hvis man booker plads. Friday Night Symphony er en del af det nordiske projekt Classified, der går ud på, at symfoniorkestre og pop-musikere transformerer klassiske mesterværker til ny musik - for at vække unges interesse for den klassiske musik.

Faustix' vanskelige fantasi

Odense Symfoniorkester ville stable et samarbejde på benene. I øjeblikket arbejder orkestret på, hvordan det skal få unge mennesker ind i Koncerthuset for at prøve sig med klassisk musik ved arrangementerne Friday Night Symphony. Her havde de brug for Morten Olsens hjælp. Et projekt, han med det samme fandt spændende - og nyt.

- Det kunne udvide min horisont som den studierotte, jeg er. Jeg havde aldrig været til en klassisk koncert, og jeg kan ikke læse noder. Men jeg har siden 2009 nørdet med musik på min computer, så her var en chance for at lære og opleve noget andet, fortæller Morten Olsen, som afslører, at han dog selv lytter til klassisk musik til afslapning eller inspiration.

Sammen fandt symfoniorkestret og Faustix værket "Fantasia", som blev indspillet på klassisk vis. Lydfilerne fik den sjællandske dj, og det viste sig at være vanskeligt for ham at arbejde med det.

- Popnumre er normalt meget korte, så jeg skulle have et 15 minutter langt klassisk værk ned i en længde, der ville fungere til Spotify. Det var vanskeligt. Man har ikke lyst til at pille for meget ved så dygtige musikeres og komponisters værker, lyder det fra Morten Olsen, som tilføjer:

- Så i sidste ende er der ingen forskel på, om jeg arbejder sammen med en verdenskendt dj som Diplo eller Odense Symfoniorkester. Det er stadig angstprovokerende at skulle fremvise mit arbejde og høre kollegaernes reaktioner. Heldigvis kunne de lide det.