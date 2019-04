Koncert: Den danske rock-kvartet Speaker Bite Me kommer til Odense for at spille, så taget letter. Selvom det er 11 år siden, at bandet udgav det seneste album, "Action Painting", har tiden ikke stået stille. Medlemmerne har mødtes jævnligt for at komponere og spille, hvorfor de nu står klar til en række koncerter i Danmark. Oplev rockgruppen Speaker Bite Me på Kulturmaskinen i Odense fredag 12. april kl. 20. /kamjo