Jeg ved ikke, hvad forfatteren har været på, da han udtænkte plottet til "Glasnøglen". Jeg nægter at tro, det blot var sort kaffe og grøn Cecil.

For det, der til en begyndelse lugtede af en roman om økofascisme som reaktion på den globale klimatrussel, udvikler sig til et af det mest surrealistisk syretrip, jeg nogensinde har læst. Ja, jeg skal vel tilbage til nogle af de tidlige sfi-striber, som jeg læste i tegneseriemagasinet Comics for en menneskealder siden.

Her blot som ord - en hulens masse ord - for de optager hele 320 sider. Det er mange. Og alt for mange efter min smag.

For persontegningen synes mig ikke rigtig troværdig, selvom den, bevares, appellerer til den indre drengerøv, for hovedpersonerne får både sex og sprut i lange baner. Men for mig virker det nu en kende påklistret.

Forfatteren har kaldt sin roman for "Glasnøglen", og det er modigt, for det leder for os gamle krimielskere med det samme tankerne hen på Dashiell Hammetts roman af samme navn fra 1931. Modigt, fordi Dashiell Hammett, når han var bedst, kunne skrive røven ud af bukserne på de fleste.

Samme sproglige oplagthed leder man desværre forgæves efter hos Morell. Alt i alt synes jeg, der er tale om en langgaber.

Roman: Alex Karl Morell: "Glasnøglen"

320 sider, Forlaget Bindslev