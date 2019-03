Sort snak og hvide løgne

27. marts, Bremen, København - Wili Jønsson møder Allan Olsen:

- Jønsson har jeg haft fornøjelsen af at have som bassist i mit orkester, og et finere og mere nobelt menneske finder man ikke. Han er én af de få musikere inden for den rytmiske genre, som er ældre end mig og stadig i live. Han er et stykke Danmarkshistorie i sig selv, og det vil jeg gerne høre noget mere om. Han er ikke håndsky modsat de andre fra Gasolin'. Han er meget belæst og begavet, derfor kan han snakke med om hvad som helst.

3. april, Tobakken, Esbjerg - Johnny Madsen møder Allan Olsen:

- Johnny var oplagt i Esbjerg. Det vil sikkert komme bag på mange, men Johnny og jeg har nærmest ikke set hinanden i 10-20 år på nær, når Dalton har været samlet. Vi havde en ting, som sluttede, og så har vi ikke haft så meget med hinanden at gøre. Hvorfor ved jeg ikke. Jeg vil gerne vide, hvad der er med Johnny og det shampoo, han lægger navn til.

7. april, Centralværkstedet, Aarhus - Huxi Back møder Allan Olsen:

- Jeg har krydset spor med Huxi mange gange, og jeg er - som alle andre - blevet smittet af hans sprælske energi og spøjse anarki. Huxi er en tilstand i sig selv. Alene det kan være sjovt at snakke om. Han blev smidt ud fra sin uddannelse på et tidspunkt og er alligevel blevet én af de bedste journalister i landet. Det er interessant, hvad der sker med mennesker, når de bliver vejet og fundet for lette.

11. april, Magasinet, Odense - Cecilie Frøkjær møder Allan Olsen:

- Jeg har siddet over for Cecilie ufattelig mange gange som interviewoffer. Hun er fantastisk dygtig og vidunderlig. Nu skal vi så prøve at være mere lige i rollerne. Jeg vil gerne grave lidt i, hvem hun i virkeligheden er. Det tror jeg ikke, der er mange, som for alvor ved.

13. april, Musikkens Hus, Aalborg - Allan Olsen møder Allan Olsen:

Allan Olsen vil jeg have med af den simple årsag, at vi er blevet forvekslet i knap 40 år på grund af vores identiske navne. Der har været forvirringer og forbistringer begge veje, det i sig selv er sjovt. Jeg fik i en længere periode hans royalties i forbindelse med en julekalender, og noget lignende er sikkert sket for ham. Vi kender ikke hinanden og har aldrig mødtes, så det bliver spøjst at se, hvad vi får ud af det sammen på scenen.