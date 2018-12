Sonja Lillebæk Christensen udstiller på M100

Kunst: For tiden udstiller Sonja Lillebæk Christensen på M100 i Odense. Hendes soloudstilling "Tjek ind - tjek ud" er digitalredigerede og manipulerede malerier og videoer med udgangspunkt i noget måske virkeligt. En video med titlen "Budbringer til oplandet" viser hovedhistorien med en hvid krage, der snakker med et moderne, effektivt kommunalt mellemledersprog og fortæller os, at alt snart bliver bedre, meget bedre. I en anden mere dyster installation ses kragen igen men nu med faretruende udbredte vinger og et foruroligende åndedræt. Udstillingen kan opleves frem til torsdag 20. december i galleriets åbningstider: Torsdag kl. 16-20 og lørdag til søndag kl. 13-16. /stha