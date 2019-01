Musik: Lad jer ikke drille af det feminine bandnavn, for rockbandet Sonja Hald består udelukkende af mænd. Den dansksprogede folkrockgruppe er efterhånden blevet en stærk stemme i en lang dansk tradition for at råbe det konforme fællesskab imod, og fredag 1. februar kl. 20 spiller de på Musik På Industrien i Aarup, hvor de som altid vil levere drilsk og dansk indierock krydret med ordspil og referencer både til C.V. Jørgensen og Eik Skaløe. /stha