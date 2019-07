Sommerposer med hemmeligt læsestof hitter: - De bliver simpelthen revet væk

Sommeren er over os, og for mange betyder det ferie og tid til at læse. Men det er ikke alle, der lige ved, hvilken bog de skal kaste sig over. Heldigvis har Odense Hovedbibliotek fundet en løsning på problemet: Sommerposen.

- Vi laver de her poser med bøger, hvor lånerne ikke ved, hvad de får med hjem. Det kan være krimier, biografier eller novellesamlinger. Hvad som helst. Det eneste, man har at vælge ud fra, er et tema, siger bibliotekar Anne Poulsen.

Poserne er dekorativt stablet på reoler rundt omkring på biblioteket, og med titler som "Olsenbanden", "Bogen Før Tegnefilmen" og "Noget Om Appelsiner" er det mildest talt et lykkehjul, hvad de indeholder. Bøger er der dog helt sikkert, og i en tid hvor udlånet af fysiske bøger falder, så er sommerposen undtagelsen, der bekræfter reglen.

- Da vi begyndte med konceptet, var det nærmest en tradition, at vi startede dagen med at pakke poser, for ellers var der ikke nok. De blev simpelthen revet væk, siger Anne Poulsen, der gætter på, at der er blevet udlånt godt og vel 100 poser, siden de første kom på hylderne i juni.