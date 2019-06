Musik: Sommer-Golem står for døren, og i den anledning gæster brasilianske The Knutz Kulturmaskinen lørdag 15. juni kl. 22.30. The Knutz byder på en musikalsk cocktail bestående af goth, deathrock og horrorpunk rørt op med mørk make-up og højt hår. Aftenen byder også på DJs. Ras Bolding, Sue She, Marie Makaber, Lærke Lømmel og Ludmila Houben leverer genrer som industrial, punk og synth. /stha