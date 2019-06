Søsterudstilling på Langeland Bibliotek

Kunst: Søskendeparret Ditte og Mette Leth Lindberg udstiller for første gang sammen og for første gang på Langeland, hvor de begge er vokset op. Fra mandag 1. juli til onsdag 31. juli kan man opleve søsterudstillingen på Langeland Bibliotek, hvor Mette udstiller abstrakte malerier af nyere dato med et primært udtryk af farver og former. Ditte benytter sig af forskellige materialer og teknikker, og resultatet er ofte mørke og lidt dystre billeder, hvor inspirationen findes hos fortidens sort/hvid-films gamle divaer, smykker, vintagekjoler og egen historie. Udstillingen kan ses i bibliotekets selvbetjente tid: dagligt kl. 7-22. /stha