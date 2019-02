Søs Egelind underholder i Egense

Egense: - Det er helt sikkert noget af et scoop, at det er lykkedes os at få Søs Egelind til Egense Forsamlingshus og vi glæder os rigtigt meget, siger Birgitte Bjerregaard fra forsamlingshuset.

Der er åbnet for salget af billetter til den både sjove - men også nogle gange ubehageligt skarpe satiriker, der sammen med Kirsten Lehfeldt ofte spidder danskernes personlighed.

Tirsdag den 19. marts er hun klar i Egense Forsamlingshus klokken 19.30, til at dele ud af de positive tanker og fortælle om, hvad et smil på læben kan gøre af forskel. Både i privatlivet og på arbejdspladsen kan et godt grin og en humoristisk tone skabe store forandringer.

Billetter kan købes hos Egense Forsamlingshus på telefon 26622933 eller ved at sende en mail til egenseforsamlingshus@hotmail.com