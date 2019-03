Sønderjyske sensommerglæder med Ældre Sagen

Assens: Som traditionen byder, tager Ældre Sagen Høj- og Vestfyn på højskole. Denne gang går turen til Løgumkloster Højskole i Sønderjylland fra 29. juli til 3. august. sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Ældre Sagen.

- Kom med og oplev dejlige dage med hygge samvær og gode oplevelser. Der er foredrag om Sønderjyllands historie krydret med sang og musik. Vi skal opleve områdets smukke natur. Blandt andet er der en sort sol-tur, hvor vi skal se de tusinde stæres himmelballet. På udflugt til Sønderborg besøger vi Christianskirken med kunstværker af Per Kirkeby og Arne Haugen Sørensen ligesom den specielle Kalvø i Genner Bugt besøges. Et besøg i Husum som er kendt for sine skønne gamle bygninger, og her skal vi høre om folks hverdag i det Sydslesvigske, lyder det videre i pressemeddelelsen.

Ugen slutter med middag på det kendte etablissement Knapp ved Aabenraa.

Flere oplysninger og tilmelding hos Ingeborg Carlsen og Else Bøgild. Bemærk tilmelding skal ske senest 1. april.