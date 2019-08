Søndagspoesi i Litteraturhuset

Bøger: Byens Gårdbutik - Litteraturhuset - i Svendborg starter efteråret ud med at hylde kvindelige forfattere søndag 18. august. "Poesi på en søndag" forløber fra kl. 14 til kl. 16 og byder på fire nye, - og stadig lidt ukendte - kvindelige forfattere, der vil fortælle om, hvorfor de skriver, hvad deres mål og drømme er og om skriveprocessen og livet som forfatter; Nilgün Erdem er en ung digter, der bl.a. skriver om at være ung kvinde mellem to kulturer. Christiane Hector står bag kunstbøger som "Mormor" og senest "Morfar". Louise Amalie Juul er også digter, og Rebecca Bach-Lauritsen, der er et kendt ansigt på børne tv-kanalen Ramasjang, har skrevet børne- og ungdomsbøger. Ved oplæsningen deltager også Trine Juul, der for et par år tilbage gjorde opmærksom på de kvindelige forfattere, som hun synes tit drukner i en mandeverden, ved hjælp af sit projekt "Magilaboratoriet" og "Dukkehuset". Før oplæsningen åbnes desuden en udstilling i Litteraturhuset, der har det samme tema som søndagens poesi-arrangement: Kvinder i litteraturen. Udstillingen kan ses august ud. /stha