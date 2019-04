Søg støtte til filmprojekter: FilmFyn står klar med millioner

Film: Hvis du er glad for kameraer, skuespil og manuskripter, så har FilmFyn for 2019 i alt 27,8 millioner kroner at gøre godt med til støtte af film i det fynske. Fredag 5. april åbnede filmfonden for ansøgninger om disse filmmidler.

- FilmFyn kan støtte udviklingen og produktionen af danske spillefilm, animationsfilm, kort- og dokumentarfilm og tv-serier med det formål at understøtte produktioner af høj kunstnerisk og populærkulturel kvalitet med en relevant fynsk fortællemæssig og/eller produktionsmæssig dimension, står der i FilmFyns støttepolitik.

Som noget nyt i år er der en pulje på 200.000 kroner til fynske talentfilm, hvor første ansøgningsfrist bliver 12. maj. Ellers holder FilmFyn ingen ansøgningsrunder, men vurderer ansøgninger løbende.

De fleste af pengene i puljen med støttemidler stammer fra den statslige filmaftale, som blev stemt igennem i starten af november 2018 med bred opbakning fra samtlige partier. Her får FilmFyn 23,7 millioner kroner hvert år frem mod 2023. De resterende 4,1 millioner kroner kommer fra de fynske kommuner.