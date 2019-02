Snart skal én af dem dø: Ordløs klovneforestilling spiller på Industrien

Scene: "Kunsten at dø" er en ordløs klovneforestilling med performancekunstnerne Paolo Nani og Kristján Ingimarsson om kunsten at leve. Med humor, latter og gråd følger vi to klovne på toppen af deres karriere på og i sær bag scenetæppet. Snart skal én af dem dø, og vi ser, hvordan det påvirker deres liv og forhold.

Forestillingen har været verden rundt, og nu lander den på Vestfyn - mere specifikt på Industrien i Aarup - tirsdag 26. februar klokken 20. Forestillingen er arrangeret af Vestfyns Teater. /stha