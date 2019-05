Snak, se, lyt og spis: Her er årets Heartland festival

Charlotte Gainsbourg / Music

Kontroversiel er måske for let et ord at bruge om Charlotte Gainsbourgs indtræden på musikscenen tilbage i 1984. Hun var 13 år gammel, hendes far var Serge Gainsbourg, og deres duet hed "Lemon Incest". Den var nok ikke gået i dag.

Men når man som Charlotte Gainsbourg er datter af en engelsk skuespillerinde og et aparte fransk musikgeni, kan det ikke undgå at smitte af. Hun synger skiftevis et hviskende, forførende je ne sais quoi-agtigt fransk og discopoppet engelsk. Har du aldrig hørt hendes musik, kunne du starte med hendes cover af Kanye West's "Runaway", som hun får konverteret fra et dunkende amerikansk hiphop-nummer til sart og æstetisk pop.

Charlotte Gainsbourg, Highland Stage, torsdag 23.15