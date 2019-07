Smuglende fiskere eller fiskende smuglere?: Kom til Smuglerdag i Bagenkop

Havnen var omdrejningspunkt for spiritussmugleriet i Bagenkop. Allerede før 1. Verdenskrig forsøgte man at etablere en fast færgefart mellem Bagenkop og Kiel, men krigens udbrud stoppede dén forbindelse. I stedet slog fiskerne til. Læg mærke til, at Bagenkop staves Bagnkop. Udateret postkort: Magleby-Bagenkop Arkiv.