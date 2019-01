Klassisk: Lørdag 26. januar kl. 15 gæster symfoniorkestret Concerto Copenhagen, også kaldet CoCo, under musikalsk ledelse af Lars Ulrik Mortensen Odense Valgmenighed med et af barokkens mindre navne, men set i historiens lys et af de betydningsfulde: Georg Muffat. Manden, hvis mærkesag blev at sammensmelte stiltræk og spillemåder, han mødte på sin vej. Han lagde derved grunden til den legering af stilarter, der blev typisk for eksempelvis Bach og Händel. Programmet byder også på en anden stor mester i form af værker af Vivaldi. /stha