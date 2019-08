Slotskoncert på Hotel Nyborg Strand

Musik: Søndag 25. august kan jazzbandet Six City Stompers opleves på Hotel Nyborg Strand, når Nyborg Slotskoncerter sætter punktum for sæsonen 2019. Six City Stompers består af seks musikere og for kort tid siden gav de koncert under Copenhagen Jazz Festival 2019. Hør dem, når de forbinder amerikanske evergreens med nykomponerede numre i instrumentale arrangementer. Bandet anføres af crooneren og soxofonisten Mads Mathias og består i øvrigt af Peter Marott (trompet), Peter Rosendal (klaver), Regin Fuhlendorf (banjo), Kaster Tagel (bas) og Morten Ærø på trommer. Koncerten starter kl. 19.30. /piwi