Slagtøjskoncert i Vissenbjerghallens Multisal

Vissenbjerg: Nedtællingen er i gang til årets store slagtøjskoncert. Koncerten finder sted torsdag 14. marts kl. 19, hvor eleverne fra Assens Musikskole og Vissenbjerg Musikaftenskole med slagtøjslærer, Anders Kirk Pedersen ved roret slipper slagtøjet fri.

Vanen tro er der slagtøjsinstrumenter i alle afskygninger så langt øjet rækker, og publikum kommer heller ikke i år til at gå skuffede hjem. Der er nemlig masser af spændende musik på programmet.

Orkestrene, der spiller er: Los Mosquitos, The Woodknockers, Los Amigos, Los Bandidos, Los Piratos og Honolulu Allstars. Der vil være op til 50 musikanter på scenen samtidig, når der er flest. Publikum kan glæde sig til alt fra Champagnegaloppen over The Cranberries' Zombie til numre af Safri Duo.

Koncerten finder sted i Vissenbjerg Skoles multihal og er gratis at overvære. Dørene åbnes allerede kl. 18.30.