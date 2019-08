Svendborg: Det er også for børn, når SAK har familielørdag den 10. august klokken 11-14. Her vil Anne-Mette Sybrandt undervise med udgangspunkt i kunsthusets nuværende udstilling, Skuffesager, og mens der er almindelig entrépris for voksne, skal man slippe en 50'er pr. barn - penge, der går til de materialer, som skal bruges. Der vil blive arbejdet med både tegning og skulpturer, lyder det i en pressemeddelelse. /catj