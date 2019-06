Skuespiller om at spille pædofil: - Jeg finder de følelser frem, som jeg kan relatere til

Hvordan er det som skuespiller at skulle spille pædofil, og hvordan forbereder man sig til det? Andreas Dissing Hyttel giver her sine svar.

- Egentlig er det en rolle som så mange andre, selv om jeg har nogle rimeligt heftige replikker undervejs. Jeg erklærer blandt andet min kærlighed til en lille pige. I starten var det grænseoverskridende, men det handler også om at sætte sig i et andet menneskes sted.

Hvordan har du det med at skulle spille en person, der lider af pædofili?

Ikke kun dæmoner

Hvordan forbereder du dig på sådan en rolle?

- Jeg finder de følelser frem, som jeg kan relatere til. En pædofil, som går med en seksualitet, der nærmest er tortur for dem, rammes af ensomhed, frustration og et stort selvhad. Det er universelle, menneskelige følelser, som vi nok alle er gået igennem - bare i andre sammenhænge.

- Men jeg har også researchet. I P1-podcasten "Hjælp mig, jeg er pædofil" fortæller unge mænd anonymt om, hvilke ting de går igennem. Nogle af de ting oversætter jeg så til min rolle.

Hvilke tanker skal publikum gå fra forestillingen med?

- Folk skal ikke sætte lighedstegn mellem at være pædofil og kriminel. Det er kun en brøkdel af pædofile, der udgør de her gamle, ulækre mænd, som medierne skriver om. Ikke alle er dæmoner.

- En ting, som jeg selv ikke havde tænkt over, er, at pædofili jo ikke kun er seksuelle tanker. Pædofile kan også blive forelskede. Ofte ulykkeligt forelskede, fordi det er så svært at gå med de tanker.