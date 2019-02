Skrønen om Lyøs sølvabelliner

Lyø: Lyø har fra gammel tid været kendt for overtro og skrøner, faktisk i et omfang så Lyø i dag har sit eget skrønemuseum. Selvfølgelig knytter der sig også skrøner til øens gamle popler, som på øen kaldes sølvabelliner. Historien som bestyrelsesmedlem i Lyø lokalhistoriske forening, Jens Westerskov Andersen, her er kilde til, har han "lånt" hos Lyø Skrønemuseum:

I begyndelsen af 1800-tallet, var der en lybo ved navn Abel, som kurtiserede en pige på Als, og han kom til at love pigen mere, end han kunne holde. For at slippe for sit ægteskabsløfte stod hans til søs - med en skonnert fra Marstal.

Den førte ham så langt sydpå, som han overhovedet kunne komme, til Brisbane i Australien. Han skrev hjem for at høre om kysten var klar, at der var løbet så meget vand i åen, at han kunne vende hjem. Men tværtom, pigen var nu flyttet til Lyø og havde giftet sig med en bror til Abel.

Abel selv blev landmand i Australien og ejede snart mere jord, end der var på hele Lyø. En dag sendte han en kasse poppelstiklinger hjem til fødeøen. På kassen stod der bare Abel, Lyø. Øboerne satte stiklingerne ud, og de fandt sig godt til rette i mulden, og de stiklinger er således en slags forfædre til de popler, der står overalt på øen.

Jens Westerskov Andersen er tvivlende overfor sandhedsværdien i skrønen, for også på Als bruges ordet abelliner om popler og H. C. Andersen-kendere vil vide, at digteren i 1830 udgav "Smaadigte, skrevne til de 4 gamle Abelliner".