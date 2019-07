Skjaldefestival lokker: - Folk rejser langt efter disse koncerter

- Vi har et bredt program, man kan fordybe sig i. Man kan gå ind i et jernalderhus og høre et heltekvad fra vikingetiden. Man kan høre sange om bondestenalderen. Og man kan se en dans, der er inspireret af Egtvedpigen. Det spænder vidt både indholds- og tidsmæssigt, siger Annette Bøge Huulvej, der er daglig leder i Odins Odense.

Koncert med folkemusiktrioen Huldrelokkk - lørdag den 27. juli klokken 20.00.Koncert med folkesangerinden Nanna Barslev - lørdag den 27. juli klokken 17.45. Historiefortælling med skuespilleren Ellen Dahl Bang - lørdag den 27. juli klokken 17.00. Dans og foredrag om Egtvedpigen med Anni Brøgger - søndag den 28. juli klokken 12.00 + 14.00. Derudover vil der være en lang række indslag med musikalske gøglere fra middelalderen, heltesagn fra vikingetiden, jættestuefortællinger om stenalderen, spirituel trommedans og meget andet. Entre lørdag: 80 kroner for voksne og 40 kroner for børn i alderen 6-14 år. Entre søndag: 60 kroner for voksne og 30 kroner for børn i alderen 6-14 år.

Folkemusik som trækplaster

På festivalen vil der være mulighed for at opleve kæde- og trampedans, som er en slags forløber til moderne folkedans. Og der vil være folkemusikkoncerter, der ligeledes trækker tråde tilbage til middelalderen. Faktisk minder nutidens folkemusik så meget om det, som skjaldene underholdt med, at det for det uøvede øre vil minde meget om hinanden.

- Det er især på grund af de instrumenter, man bruger i nutidens folkemusik, som i høj grad ligner det, man brugte i middelalderen. De har bare set en smule anderledes ud. Det er instrumenter som drejelirer, violiner, lyrer og træfløjte, siger Annette Bøge Huulvej, der tror på, at musikken kan trække folk til jernalderlandsbyen.

- Vi ved, at der på landsplan er et stort publikum for denne slags musik. Folk rejser langt efter disse koncerter. Vi skal bare have lært dem, at de også kan komme til Odense og høre det, siger hun.