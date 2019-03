Skabelse, lidenskab og død

2. afsnit: Frugtbarhed og lidenskab

Her indgår mennesket ikke i installationerne, for vi er udelukkende repræsenteret som beskuere. På et stort bord ligger et overflødighedshorn af porcelænsfrugter i klare røde og orange farver, og ligesom vi selv kan blive opslugt af fristelse, er dyr og frugter også blevet det af hinanden. En frø går således næsten i et med hindbærrene i en skål.

Den grundlæggende stemning er liv, varme og fristelse.